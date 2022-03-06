Укр

путин поговорил с Макроном об Украине: стали известны итоги

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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владимир путин и Эмманюэль Макрон Новость обновлена 06 марта 2022, 17:27
владимир путин и Эмманюэль Макрон

Во Франции все еще надеются остановить кровавого диктатора.

В воскресенье, 6 марта, на 11-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Франции Эмманюэль Макрон и владимир путин провели беседу, главной темой диалога была Украина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По информации источника, путин готов к переговорам с украинской стороной, только после выполнения "всех российских требований".

"Выражена готовность к продолжению диалога – при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий".

Также глава кремля поведал своему французскому коллеге, что Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупантов, ничего не угрожает. Кроме того, путин объяснил Макрону, зачем его войска захватили Чернобыльскую АЭС — это было якобы сделано, чтобы защититься от "провокаций террористов".

В Кремле заявили, что "украинские националисты" виноваты в срыве эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, хотя на самом деле россия сорвала договоренности о прекращении огня.

Напомним, ранее путин озвучил такие требования украинским властям: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, в Украине показали карту боевых действий.

Теги:
#Украина #Франция #Россия #Владимир Путин #Война с Россией #Эмманюэль Макрон
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