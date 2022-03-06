Оккупанты во второй раз сорвали вывоз гражданских из Мариуполя: подробности

Вторая попытка "зеленого коридора" из Мариуполя снова закончилась обсрелами.

В воскресенье, 6 марта, должна была состояться повторная попытка провести эвакуацию мирного населения из Мариуполя и Волновахи Донецкой области в более безопасное место, ведь первый гуманитарный коридор был сорван россиянами 5 марта. Однако и вторая попытка не состоялась, ведь россияне начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города.

Об этом сообщило МВД Украины на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины" — говорится в сообщении.

Так как армия рф начала обстреливать город, то вывозить людей в таких условиях было крайне опасно, поэтому эвакуацию прекратили. Бойцы отряда специального назначения Нацгвардии Украины, полиция и другие подразделения начали информировать граждан об опасности и призвали население оставаться в убежищах пока не обеспечена полная тишина.

Кроме этого, колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, также не может добраться до пункта назначения, и в настоящее время находится еще в пути.

Напомним, что о гуманитарном коридоре для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах. Режим тишины был назначен на 5 марта, однако российская сторона нарушила режим и продолжила обстрелы Мариуполя и его окрестностей.

Также, ранее "Телеграф" писал, что россияне уже сорвали обстрелом эвакуационный поезд из-под Киева. Из-за повреждения железнодорожного полотна с рельсов сошел поезд, который следовал за людьми в Ирпень.