путін поговорив з Макроном про Україну: стали відомі підсумки

У Франції все ще сподіваються зупинити кривавого диктатора.

У неділю, 6 березня, на 11-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Франції Емманюель Макрон і володимир путін провели бесіду, головною темою діалогу була Україна.

Про це повідомляє РІА Новости із посиланням на пресслужбу Кремля.

За інформацією джерела, путін готовий до переговорів з українською стороною лише після виконання "всіх російських вимог".

"Виражена готовність до продовження діалогу – за безумовного виконання відомих російських вимог. Головне, щоб українська сторона серйозно підійшла до досягнення домовленостей, реалізація яких важлива для припинення бойових дій".

Також глава Кремля розповів своєму французькому колезі, що Запорізькій АЕС, що перебуває під контролем окупантів, нічого не загрожує. Крім того, путін пояснив Макрону, навіщо його війська захопили Чорнобильську АЕС — це було нібито зроблено, щоб захиститися від "провокацій терористів".

У Кремлі заявили, що "українські націоналісти" винні у зриві евакуацію мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, хоча насправді росія зірвала домовленості про припинення вогню.

Нагадаємо, раніше путін озвучив такі вимоги українській владі : нейтральний та без’ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, в Україні показали карту бойових дій.