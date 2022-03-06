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Окупанти вдруге зірвали вивіз цивільних із Маріуполя: подробиці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З Маріуполя знову не змогли вивезти мирне населення Новина оновлена 06 березня 2022, 16:17
З Маріуполя знову не змогли вивезти мирне населення

Друга спроба "зеленого коридору" з Маріуполя знову закінчилася пострілами.

У неділю, 6 березня, мала відбутися повторна спроба провести евакуацію мирного населення з Маріуполя та Волновахи Донецької області у безпечніше місце, адже перший гуманітарний коридор був зірваний росіянами 5 березня. Проте й друга спроба не відбулася, адже росіяни розпочали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста.

Про це повідомило МВС України на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні повторилася вчорашня ситуація, і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші", — йдеться у повідомленні.

Оскільки армія рф почала обстрілювати місто, то вивозити людей за таких умов було вкрай небезпечно, тому евакуацію припинили. Бійці загону спеціального призначення Нацгвардії України, поліція та інші підрозділи почали інформувати громадян про небезпеку та закликали населення залишатися у сховищах доки не забезпечена повна тиша.

Крім цього, колона з гуманітарним вантажем, яка виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, також не може дістатися пункту призначення, і зараз перебуває ще в дорозі.

Нагадаємо, що про гуманітарний коридор для евакуації мирного населення вдалося домовитися на російсько-українських переговорах. Режим тиші був призначений на 5 березня, проте російська сторона порушила режим і продовжила обстріл Маріуполя та його околиць.

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни вже зірвали обстрілом евакуаційний потяг з-під Києва. Через пошкодження залізничного полотна з рейок зійшов поїзд, який слідував за людьми до Ірпеня.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Режим «Тиші»
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