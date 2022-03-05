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Російські нацисти зірвали евакуацію із Маріуполя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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рф не дала провести евакуацію з Маріуполя Новина оновлена 05 березня 2022, 13:03
рф не дала провести евакуацію з Маріуполя

Росіяни порушили мирні доручення

У суботу, 5 березня, був організований гуманітарний коридор з Маріуполя та Волновахи Донецької області для того, щоб вивезти мирне населення міст із небезпечної зони. Однак у зв’язку з тим, що російська сторона порушила режим тиші і продовжила обстріл Маріуполя та його околиць, то з метою безпеки маріупольців було прийнято рішення перенести евакуацію.

Повідомлення про припинення евакуації з’явилося у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"Просимо всіх маріупольців розходитись і слідувати до місць укриттів. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом" — йдеться у повідомленні, зазначаючи, що на цей момент розпочалися переговори з російською федерацією щодо встановлення режиму тиші, щоб забезпечити безпеку мешканцям міста.

Нагадаємо, що про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення вдалося домовитися на російсько-українських переговорах.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вже зірвали обстрілом евакуаційний потяг із-під Києва. Через пошкодження залізничного полотна з рейок зійшов поїзд, який слідував за людьми до Ірпеня.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь
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