38-річна актриса розважає росіян за криваві рублі

Ні для кого не секрет, що багато артистів, які народилися в Україні, успішно будують кар’єру в країні-агресорці. Однак важливо, чи хтось із них засуджує путінську війну або продовжує заробляти криваві російські рублі. До останніх належать не лише рідні брати Джигурди, а й актриса Марія Андрєєва.

Зірка російських фільмів народилася 12 липня 1986 року у Кіровограді (нині Кропивницький). Тут провела дитинство, але згодом її родина переїхала до Москви.

Спочатку Марія навчалася у московській жіночій гімназії з духовним ухилом, потім перейшла до звичайної школи. У 2007 році закінчила Вищу театральну школу імені Щепкіна і відразу після випуску була прийнята в трупу Малого театру.

Марія Андрєєва з мамою-українкою

2007 року вперше знялася в кіно. У фільмографії Андрєєвої такі проєкти як "Духless" продюсера-мовчуна Федора Бондарчука, "Воїн", "Софія", а також "Син батька народів", де уродженка Кропивницького зіграла другу дружину Василя Сталіна – сина диктатора.

"Син батька народів" (2013)

"Син батька народів" (2013)

Восени 2016 року Андрєєва знялася у пропагандистському воєнному фільмі "Джульбарс", зйомки якого проходили на околицях Ялти, в анексованому Росією Криму. За порушення українського кордону актриса потрапила до "Миротворця".

Актриса знялася в окупованому Криму

Актриса заміжня за стоматологом Антоном Хундадзе, у пари є 5-річний син Ілля. Андрєєва продовжує жити та працювати у країні-агресорці. Актриса не засудила повномасштабне вторгнення в Україну, де народилася, і не висловлюється про путінську агресію.

Андрєєва одружена з грузином

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