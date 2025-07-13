38-летняя актриса развлекает россиян за кровавые рубли

Ни для кого не секрет, что многие артисты, родившиеся в Украине, успешно строят карьеру в стране-агрессорше. Однако важно, осуждает ли кто-то из них путинскую войну или продолжает зарабатывать кровавые российские рубли. К последним относятся не только родные братья Джигурды, но и актриса Мария Андреева.

Звезда российских фильмов родилась 12 июля 1986 года в Кировограде (ныне Кропивницкий). Здесь провела детство, но позже ее семья переехала в Москву.

Сначала Мария училась в московской женской гимназии с духовным уклоном, затем перешла в обычную школу. В 2007 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и сразу после выпуска была принята в труппу Малого театра.

Мария Андреева с мамой-украинкой

В 2007 году впервые снялась в кино. В фильмографии Андреевой такие проекты как "Духless" продюсера-молчуна Федора Бондарчука, "Воин", "София", а также "Сын отца народов", где уроженка Кропивницкого сыграла вторую жену Василия Сталина — сына диктатора.

"Сын отца народов" (2013)

"Сын отца народов" (2013)

Осенью 2016 года Андреева снялась в пропагандистском военном фильме "Джульбарс", съемки которого проходили в окрестностях Ялты, в аннексированном Россией Крыму. За нарушение украинской границы актриса попала в "Миротворец".

Актриса снялась в оккупированном Крыму

Актриса замужем за стоматологом Антоном Хундадзе, у пары есть 5-летний сын Илья. Андреева продолжает жить и работать в стране-агрессорше. Актриса не осудила полномасштабное вторжение в Украину, где родилась, и не высказывается о путинской агрессии.

Андреева замужем за грузином

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