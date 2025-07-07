"Во что превращает человека русский мир": новое видео Ивана Дорна сделало его посмешищем в сети

Певец не прочь за деньги выступать с "хорошими россиянами"

Известный певец и актер Иван Дорн, родители которого и он сам родом из российского Челябинска, появился в сети в новом образе. Исполнителя сравнили с "неандертальцем" и персонажем Полиграфом Шариковым из фильма "Собачье сердце".

36-летний артист на днях выпустил песню и клип на нее Foreign Root, якобы "гимном о корнях, потере дома и внутренней свободе, завернутый в визуальное кино о людях без границ". Трек звучит на французском языке, а съемки ролика сняты в Грузии.

Однако, в сети разлетелось фото образа Ивана Дорна со съемок клипа. На кадрах певец держит откушенное яблоко, при этом сам мужчина выглядит неопрятно — у него растрепанные волосы и неаккуратная борода.

В клипе Дорна "спрятан" украинский флаг

Как выглядит сегодня Иван Дорн: фото

"Вот во что превращает человека русский мир", — пишут в комментариях украинцы.

Он был в плену?

Не надо стесняться!

Похож на неандертальца. Кстати, последние стоянки неандертальцев зафиксированы в России, и они ближе всего к неандертальцам лол. Серьезно

Так он и есть русский мир

Что говорит о войне и где сейчас Иван Дорн

После 2014 года певец продолжал выступать в стране-агрессорше, но в феврале 2022-го публично осудил войну против Украины и объявил о прекращении сотрудничества с российскими артистами (даже закрыл доступ к своему лейблу Masterskaya для России и Беларуси). Однако в новогоднюю ночь 2024 года Дорн выступил в клубе KLAPA Beach Club на Бали, принадлежащем россиянину Николаю Нечунаеву и который приглашает артистов, поддерживающих войну.

Иван Дорн выступает с россиянами. Фото: instagram.com/dorn_ivan

В феврале того же года Дорн в интервью Esquire Kazakhstan заявил, что не был в Украине во время полномасштабного вторжения, поэтому "не может судить всех россиян одинаково". В настоящее время артист живет с семьей в Париже. Раньше мы писали, как Дорн толерует русскую музыку и позволяет слушать ее своим детям.