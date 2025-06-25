Не запрещает им слушать русскую музыку и имеет правило "щелбана": что известно о детях Ивана Дорна и как он их воспитывает

Сладкое дети певца едят только по выходным

Иван Дорн – не только музыкант и артист, но и отец двоих детей. В мире идеальных картинок семей в соцсетях музыкант избрал другой путь — семейную жизнь он не выставляет на показ, но иногда радует фанатов подробностями личной жизни.

Артист признавался, что разрешает детям слушать русскую музыку. "Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Ивана Дорна.

Дети Ивана Дорна — что известно

У Ивана Дорна и его жены Анастасии Новиковой двое детей — Иван и Василиса. Разница между ними – 1 год. Дочь родилась в 2014 году, а сын – в 2015-м. Впервые избранница певца показала детей в 2023 году — она опубликовала их фото во время прогулки.

Сейчас во время полномасштабного вторжения семья живет во Франции. 24 февраля 2022 года они находились в Европе на отдыхе. Сейчас дети посещают французскую школу.

Дорн в интервью Василисе Фроловой признавался, что не воспитывает детей во вседозволенности, но не слишком строго. В частности, у семьи есть правило: "чтобы не поднимать руку, мы поднимаем палец". Если кто-то из детей провинился, отец дает им щелчок.

Жена и дети Ивана Дорна

Что касается питания детей, то у артиста есть строгие правила. Например, сладкое они могут есть только по выходным. Он редко позволяет им есть хлеб и макароны, а пропагандирует потребление овощей. Несмотря на это, певец признался, что не может сказать, что его дети соблюдают правильное питание.

Мультики Иван и Василиса не смотрят. Папа ограничивает их пользование гаджетами, но признавался, что включал им "Симпсонов" в украинском дубляже. Однако, по словам Дорна, российскую музыку он детям слушать не запрещает. Более того, сам включает им российских и советских исполнителей – Прокофьева и Чайковского.

Иван Дорн с супругой Анастасией

Чем занимаются дети Ивана Дорна

Исполнитель признавался, что его сын Иван может стать танцором или продюсером. Также парень занимается брейкдансом. Сам Дорн хочет, чтобы сын стал композитором или музыкальным продюсером, поскольку, по его словам, Иван чувствует звук.

Старшая дочь артиста Василиса хорошо поет. Дорн мечтает, чтобы его сын писал музыку для сестры, а она исполняла песни.

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