Дочь учится за границей, а сын – в элитной школе: что известно о детях Маше Ефросининой

Дочь звезды избегает публичности

Маша Ефросинина — не только звезда телекранов, интервьюер, волонтер, но и жена военного и мама двоих детей. Ее дочери сейчас 21 год, а сыну – 10. Звезда довольно редко показывает их в соцсетях, но иногда все же делится подробностями их жизни.

Дети телеведущей – не часть гламурной картинки, а ее вдохновение, которое она оберегает от публичности. "Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Марии Ефросининой.

Что известно о детях Маши Ефросининой

Старшую дочь Марии зовут Нана. Она родилась в 2004 году. Сейчас ей 21 год. Девушка избегает публичности. Она не разрешает публиковать свои фото маме в соцсетях еще с подросткового возраста.

Известно, что с началом полномасштабного вторжения Нана уехала за границу. Сейчас она живет в Амстердаме. Она получает образование политолога в одном из университетов Нидерландов, рассказывала Мария в интервью для obozrevatel.

По словам Марии, на каникулы домой дочь приезжает редко — примерно один раз в год. Поэтому звезда наслаждается этим временем и они в полном составе семьи чают и проводят время вместе.

"Сейчас к нам с сыном приехала дочь Нана – мы уже троих. Нана – одна из лучших моих собеседниц, с ней очень классно. Мы сейчас каждый вечер чаеем, разговариваем. Видимся, к сожалению, не так часто, каникулы у нее бывают всего несколько раз в год", — делилась волонтер.

Сына Сашка Мария Ефросинина родила в 2014 году. В настоящее время второму ребенку звезды 10 лет.

Саша увлекается баскетболом. В январе этого года у него были первые в жизни соревнования, его команда даже одержала победу. Учится Саша в элитной Новопечерской школе.

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