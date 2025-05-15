Донька навчається за кордоном, а син - в елітній школі: що відомо про дітей Маші Єфросиніної

Донька зірки уникає публічності

Маша Єфросиніна — не лише зірка телекранів, інтерв'юерка, волонтерка, але й дружина військового і мама двох дітей. Її доньці зараз 21 рік, а синові — 10. Зірка досить рідко показує їх у соцмережах, але іноді все ж ділиться подробицями їхнього життя.

Діти телеведучої — не частина гламурної картинки, а її натхнення, яке вона оберігає від публічності. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Марії Єфросиніної.

Що відомо про дітей Маші Єфросиніної

Старшу доньку Марії звати Нана. Вона народилася у 2004 році. Зараз їй 21 рік. Дівчина уникає публічності. Вона не дозволяє публікувати свої фото мамі у соцмережах ще з підліткового віку.

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Нана виїхала за кордон. Зараз вона мешкає в Амстердамі. Вона здобуває освіту політологині в одному з університетів Нідерландів, розповідала Марія в інтерв'ю для obozrevatel.

За словами Марії, на канікули додому донька приїжджає нечасто — приблизно один раз на рік. Тому зірка насолоджується цим часом і вони у повному складі сім'ї чаюють і проводять час разом.

"Зараз до нас із сином приїхала донька Нана – ми вже трьох. Нана – одна з найкращих моїх співбесідниць, з нею дуже класно. Ми зараз щовечора чаюємо, розмовляємо. Бачимося, на жаль, не так часто, канікули в неї бувають лише кілька разів на рік. От зараз якраз один із таких щасливих періодів. Вона вже в мене доросла – 20 років", — ділилася волонтерка.

Сина Сашка Марія Єфросиніна народила у 2014 році. Зараз другій дитині зірки 10 років. На початку повномасштабного вторгнення Марія відвезла сина за кордон, де він мешкав із бабусею, мамою Єфросиніної. Однак у 2024 році він повернувся до України. Його життя інтерв'юерка іноді висвітлює в соцмережах.

Сашко захоплюється баскетболом. У січні цього року у нього були перші в житті змагання, його команда навіть здобула перемогу. Навчається Сашко в елітній Новопечерській школі.

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