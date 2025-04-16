Був гендиректором "Нового каналу" і громадянином РФ: що відомо про чоловіка Олі Фреймут

У пари є двоє дітей — син Валерій та донька Євдокія

Володимир Локотко — людина, яка часто з’являлася у заголовках і добре відомий в українському медіапросторі. Він також є чоловіком телеведучої Олі Фреймут і довго був у її тіні. Тривалий час він мав російське громадянство, хоч є уродженцем іншої країни. А раніше ми розповідали, що відомо про Юрія Бардаша, який отримав червоний паспорт.

Локотко був гендиректором "Нового каналу" до 2022 року. Саме там він і познайомився з майбутньою дружиною. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіка Ольги Фреймут.

Що відомо про Володимира Локотка

Свою кар’єру він почав будувати у компанії "Газпром Медіа", а згодом переїхав до України і став працювати у компанії олігарха Пінчука. Пізніше його запросили на посаду генерального директора "Нового каналу", що входить до медіахолдингу Starlight Media. У 2022 році залишив цю посаду, і його наступником став Віталій Гусєв . Під час роботи в медіаіндустрії Локотко потрапив під персональні санкції Росії у 2018 році як топменеджер українського медіахолдингу.

Коли РФ анексувала Крим та почалася окупація Донбасу, у 2014-му, на "Новому каналі" продовжували транслювати російські проєкти. Зокрема, серіал "Вороніни", "Татусеві доньки", "Щасливі разом" тощо. Українцям це не подобалося, тому за керівництва Локотка з’явилися наші шоу — "Половинки", "Серця трьох", "Від пацанки до панянки", Київ вдень та вночі".

Не обійшлося і без нового формату шоу для Ольги Фреймут, проєкт мав назву "Оля". Цей американський формат шоу Еллен Дедженерес придбав Локотко як гендиректор каналу. Однак програма в Україні мала дуже низькі рейтинги, тому її закрили.

Раніше, до 2006 року, Володимир мав російське громадянство, але зараз він має паспорт Казахстану. Документи на українське громадянство подав ще до повномасштабного вторгнення Росії, однак через війну процедура отримання громадянства ускладнилася, і наразі він очікує на рішення. Про це розповіла його дружина Оля Фреймут у коментарі ТаблоID.

Історія кохання Локотка і Фреймут

За словами Фреймут, їхні стосунки почалися, коли вона вже працювала на каналі "1+1". Про стосунки з гендиректором мріяли багато жінок і навіть намагалися його звабити на роботі.

Телеведуча зізнавалася, що Локотко їй сподобався відразу, але спочатку вони спілкувалися як колеги. А також вона тоді була у стосунках з іншим чоловіком.

Одружилися вони не відразу — перед тим, як узаконити свої стсоунки, у пари народилося двоє дітей — син Валерій і донька Євдокія. У ЗМІ тоді не з’являлися дані про чоловіка Ольги Фреймут і вона приховувала його від преси.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла Надія Мейхер. Після початку повномасштабної війни в Україні артистка зникла з медійного простору і навіть видалила свій блог в Instagram.