Их квартиру разнесла российская ракета: как выглядят жена и дети фронтмена "Антитела" Тараса Тополи

Квартира музыканта сильно пострадала от ударной волны

Украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" и военнослужащий ВСУ Тарас Тополя утром 23 июня сообщил, что его квартира пострадала во время российской атаки на Киев. По словам артиста, их с женой и детьми жилье было разрушено взрывной волной от баллистической ракеты, которая прилетела в соседний дом.

Жена Тараса Елена Тополя также поделилась в соцсетях видео, на котором она пребывает в шоковом состоянии и буквально потеряла дар речи. Певица не смогла сказать ни слова, просто была максимально взбудоражена и растеряна от увиденного.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене и детях Тараса Тополи, квартира которых пострадала от российской атаки.

Семья Тараса Тополи — что известно

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя не скрывает свою личную жизнь. Артист в 2013 году женился с певицей Еленой Кучер, которую знают под сценическим именем Alyosha. Во время войны артистка решила отказаться от псевдонима и теперь выпускает песни и выступает под своим настоящим именем — Елена Тополя.

В браке Тараса и Елены родились трое детей: два сына — Роман и Марк, и дочь — Мария. Все дети еще маленькие, старшему Роме — 12 лет, Марку — 9 лет, а дочери Маше — всего 5 лет.

В начале полномасштабной войны Елена Тополя вместе с тремя детьми выехала в США. Там она жила полтора года, потом не выдержала и вернулась — в сентябре 2023 года.

В то время, пока жена с детьми была за границей Тарас Тополя не просто оставался в Украине, он пошел служить вместе со своими коллегами по группе "Антитела". Известно, что исполнитель был парамедиком, они с коллегами служили в составе 130 батальона территориальной обороны, сначала в Киевской области, а затем перенаправили на Харьковщину. В настоящее время Тополя и музыканта "Антитела" выведены из линии боевых действий, но продолжают служить в ВСУ.

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