Їхню квартиру рознесла російська ракета: як виглядають дружина та діти фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі

Квартира музиканта сильно постраждала від вибухової хвилі

Український музикант, фронтмен гурту "Антитела" та військовослужбовець ЗСУ Тарас Тополя вранці 23 червня повідомив, що його квартира постраждала під час російської атаки на Київ. За словами артиста, їх із дружиною та дітьми житло було зруйноване вибуховою хвилею від балістичної ракети, яка прилетіла до сусіднього будинку.

Дружина Тараса Олена Тополя також поділилася у соцмережах відео, на якому вона перебуває у шоковому стані та буквально втратила дар мови. Співачка не змогла сказати жодного слова, просто була максимально схвильована і розгублена від побаченого.

"Телеграф" розповість, що відомо про дружину та дітей Тараса Тополі, квартира яких постраждала від російської атаки.

Сім’я Тараса Тополі — що відомо

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя не приховує своє особисте життя. Артист у 2013 році одружився зі співачкою Оленою Кучер, яку знають під сценічним ім’ям Alyosha. Під час війни артистка вирішила відмовитись від псевдоніма і тепер випускає пісні та виступає під своїм справжнім ім’ям — Олена Тополя.

У шлюбі Тараса та Олени народилися троє дітей: двоє синів — Роман і Марк, і дочка — Марія. Усі діти ще маленькі, старшому Ромі – 12 років, Марку – 9 років, а доньці Маші – всього 5 років.

На початку повномасштабної війни Олена Тополя разом із трьома дітьми виїхала до США. Там вона жила півтора роки, потім не витримала і повернулася додому в Київ у вересні 2023 року.

У той час, поки дружина з дітьми була за кордоном, Тарас Тополя не просто залишався в Україні, він пішов служити разом зі своїми колегами з гурту "Антитіла". Відомо, що виконавець був парамедиком, вони з колегами служили у складі 130 батальйону територіальної оборони, спочатку на Київщині, а потім були перенаправили на Харківщину. Наразі Тополя та музиканта "Антитіла" виведені з лінії бойових дій, але продовжують служити у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий блогер дивом не постраждав після прильоту "шахеда". Момент удару потрапив на стрім.