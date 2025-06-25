Не забороняє їм слухати російську музику і має правило "щигля": що відомо про дітей Івана Дорна і як він їх виховує

Солодке діти співака їдять лише у вихідні

Іван Дорн — не тільки музикант та артист, а й батько двох дітей. У світі ідеальних картинок сімей у соцмережах, музикант обрав інший шлях — сімейне життя він не виставляє на показ, але іноді тішить фанатів подробицями особистого життя.

Артист зізнавався, що дозволяє дітям слухати російську музику. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Івана Дорна.

Діти Івана Дорна — що відомо

Іван Дорн та його дружина Анастасія Новікова мають двох дітей — Івана та Василису. Різниця між ними — 1 рік. Донька народилася у 2014 році, а син — у 2015-му. Вперше обраниця співака показала дітей у 2023 році — вона опублікувала їхні фото під час прогулянки.

Зараз, під час повномасштабного вторгнення, сім’я мешкає у Франції. 24 лютого 2022 року вони перебували у Європі на відпочинку. Зараз діти відвідують французьку школу.

Дорн в інтерв'ю Василісі Фроловій зізнавався, що не виховує дітей у вседозволеності, але не надто суворо. Зокрема, у сім’ї є правило: "щоб не підіймати руку, ми підіймаємо палець". Якщо хтось із дітей провинився, батько дає їм щиглика.

Дружина і діти Івана Дорна

Щодо харчування дітей, то артист має суворі правила. Наприклад, солодке вони можуть їсти лише у вихідні. Він рідко дозволяє їм їсти хліб і макарони, а пропагує споживання овочів. Попри це, співак зізнався, що не може сказати, що його діти дотримуються правильного харчування.

Мультики Іван та Василиса не дивляться. Тато обмежує їхнє користування ґаджетами, але зізнавався, що вмикав їм "Сімпсонів" в українському дубляжі. Однак за словами Дорна, російську музику він дітям слухати не забороняє. Ба більше, сам вмикає їм російських і радянських виконавців – Прокоф'єва і Чайковського.

Іван Дорн з дружиною Анастасією

Чим займаються діти Івана Дорна

Виконавець зізнавався, що його син Іван може стати танцюристом або продюсером. Також хлопець займається брейкдансом. Сам Дорн бажає, щоб син став композитором або музичним продюсером, оскільки, за його словами, Іван відчуває звук.

Старша донька артиста Василиса гарно співає. Дорн мріє, щоб його син писав музику для сестри, а вона б виконувала пісні.

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