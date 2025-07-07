"На що перетворює людину рузький мір": нове відео Івана Дорна зробило його посміховиськом в мережі

Співак не проти за гроші виступати з "хорошими росіянами"

Відомий співак і актор Іван Дорн, батьки якого і він сам родом з російського Челябінська, з'явився у мережі у новому образі. Виконавця порівняли з "неандертальцем" і персонажем Поліграфом Шариковим із фільму "Собаче серце".

36-річний артист днями випустив пісню і кліп на неї Foreign Root, який нібито є "гімном про коріння, втрату будинку та внутрішню свободу, загорнутий у візуальне кіно про людей без кордонів". Трек звучить французською мовою, а зйомки ролика відзняті у Грузії.

Проте, у мережі розлетілося фото образу Івана Дорна зі зйомок кліпу. На кадрах співак тримає відкушене яблуко, при цьому сам чоловік має вигляд неохайний — у нього розпатлане волосся і неакуратна борода.

У кліпі Дорна "схований" український прапор

Який вигляд має сьогодні Іван Дорн: фото

"Ось на що перетворює людину рузький мір", — пишуть у коментарях українці. Багато хто пригадав, що Іван Дорн, який будував кар'єру в Росії, після повномасштабного вторгнення почав говорити про "хороших росіян" та виступати з ними на одній сцені. Ця тенденція дуже незрозуміла людям, які кожного дня страждають від обстрілів тих самих "руських".

Він був в полоні?

Нє надо стєснятса!

Схожий на неандертальця. До речі, останні стоянки неандертальців зафіксовані у Росії, і вони найближчі до неандертальців лол. Серйозно

Так він і є рускій мір

Що говорить про війну і де зараз Іван Дорн

Після 2014 року співак продовжував виступати в країні-агресорці, але у лютому 2022-го публічно засудив війну проти України та оголосив про припинення співпраці з російськими артистами (навіть закрив доступ до свого лейбла Masterskaya для Росії й Білорусі). Проте в новорічну ніч 2024 року Дорн виступив у клубі KLAPA Beach Club на Балі, що належить росіянину Миколі Нечунаєву і який запрошує артистів, що підтримують війну.

Іван Дорн виступає з росіянами. Фото: instagram.com/dorn_ivan

У лютому того ж року Дорн в інтерв’ю Esquire Kazakhstan заявив, що не був в Україні під час повномасштабного вторгнення, тому "не може судити всіх росіян однаково". Наразі артист живе з родиною Парижі. Раніше ми писали, як Дорн толерую російську музику і дозволяє слухати її своїм дітям.