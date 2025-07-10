Поки її рідних обстрілюють в Україні — вона говорить про "примирення"

Російська актриса Ольга Красько (не плутати з майже однофамільцем Андрієм Краско) має в Україні родичів, проте вона підтримує так звану "СВО" та говорить про "примирення".

Артистка народилася у місті, яке нині нещадно тероризує Росія. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну Ольга Красько та де вона зараз.

Харків’янка, яка потрапила до "чистилища"

Народилася актриса 30 листопада 1981 року у Харкові. Її батько родом із Сибіру, а мати українка. З дитинства Ольга займалася гімнастикою, а згодом із сім’єю переїхала до Москви. 2002 року Красько закінчила Школу-студію МХАТ, грала у спектаклях "Табакерки".

Кінодебют театральної актриси відбувся 1997 року у фільмі "Жандармські історії". Харків’янка також знялася у низці інших російських проєктів, серед яких "Турецький гамбіт", "Золоте теля", "Скліфосовський" та інші.

Красько в "Турецькому гамбіті" з путіністом Маратом Башаровим

Красько і війна

Після анексії Криму знімалася на півострові у російському серіалі "Гра з вогнем" (2016-2017). За свідоме порушення державного кордону України потрапила до бази даних "Миротворець".

Красько підтримала повномасштабну війну РФ проти України, попри те, що тут продовжують жити її родичі. "Нас же постійно змушують віддалятися, про щось сперечатися, а треба набратися терпіння і зрозуміти — немає нічого важливішого і дорожчого за те, що ми є один в одного. Я постійно говорю про це рідним, які живуть на (в — ред.) Україні", — сказала путіністка. У 2022 році актриса дала концерт для поранених бойовиків у шпиталі Чити.

Красько має трьох дітей

Де зараз Ольга Красько

Актриса продовжує жити та працювати в країні-агресорці. Красько грає на сцені московського Художнього театру та регулярно виступає перед російськими військовими, які вбивають мирних українців.

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