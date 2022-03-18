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Польща пропонує ввести миротворців до України: що вигадали

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Польща продовжує підтримувати Україну у військовому протистоянні проти країни-агресора Новина оновлена 18 березня 2022, 11:58
Польща продовжує підтримувати Україну у військовому протистоянні проти країни-агресора

Вона має бути встановлена ​​в тих місцях, які зараз не зайняті військами рф

Уряд Польщі під зустрічі у Європейській раді та на саміті НАТО планує запропонувати ідею миротворчої місії в Україні.

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Вказану інформацію оприлюднив речник польського уряду Петро Мюллер, передає портал "PAP".

"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована місія, яка б забезпечувала територію України, ще не захоплену росією.", — заявив він.

За словами Мюллера, мова йде не про місію, котра повинна вступити в безпосередній конфлікт української держави з російською федерацією, мовляв, її мають встановити у місцях, які не зайняті російськими військовими, аби донести до країни-агресора те, що її військові злочини не підтримуються.

Окрім того, польський чиновник повідомив, що пропозиція щодо впровадження миротворчої місії в Україні буде запропонована ​​на позачерговому саміті НАТО, що має відбутися на наступному тижні, а також на засіданні Європейської ради.

"Тут не буде легких і швидких рішень, але, щоб робити такі кроки, вже зараз слід виробляти різні варіанти", — додав речник польського уряду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 березня український парламент закликав ООН, Європарламент та Червоний Хрест ввести на територію України миротворчі сили, аби мати ще одну можливість забезпечити захист українського населення.

Теги:
#Україна #Польща #Росія #Війна #Миротворча місія
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