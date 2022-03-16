В Україні може з'явитися озброєна миротворча місія НАТО: що відомо

Зеленський за таку підтримку країн-партнерів дуже вдячний.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну, проти якої росія розв'язала війну, озброєну миротворчу місію НАТО. Вона служитиме не тільки для миру, а й матиме гуманітарну місію.

Відповідна заява прозвучала на брифінгу у вівторок, 15 березня, по завершенню зустрічі між керівниками України, Польщі, Чехії та Словенії.

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Качинський зазначив, що миротворча місія НАТО Україні дійсно може знадобитися.

"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента й уряду цієї країни діятиме на території України", — заявив він на брифінгу в Києві.

Однак, запропонована місія миротворців буде не простою, а захищеною збройними силами.

"Це не буде беззбройна місія. Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", — зазначив Качинський.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував представникам країн за допомогу.

"Ці поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться, а більше бояться за нашу долю. І вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний і дружній крок", — зазначив Зеленський.

Голова держави зазначив, що Україна абсолютно довіряє Польщі, Чехії та Словенії й лідерам цих країн.

"І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в ЄС або про санкційну політику, ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, дійсно дійде до позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки й нашого майбутнього", — додав Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією.