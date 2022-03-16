Рус

В Україні може з'явитися озброєна миротворча місія НАТО: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2320
Миротворці НАТО можуть з'явитися в Україні з подачі віцепрем'єра Польщі Новина оновлена 16 березня 2022, 00:31
Миротворці НАТО можуть з'явитися в Україні з подачі віцепрем'єра Польщі

Зеленський за таку підтримку країн-партнерів дуже вдячний.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну, проти якої росія розв'язала війну, озброєну миротворчу місію НАТО. Вона служитиме не тільки для миру, а й матиме гуманітарну місію.

Відповідна заява прозвучала на брифінгу у вівторок, 15 березня, по завершенню зустрічі між керівниками України, Польщі, Чехії та Словенії.

Надійне джерело інформації новин про війну – підпишись на наш Telegram

Качинський зазначив, що миротворча місія НАТО Україні дійсно може знадобитися.

"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента й уряду цієї країни діятиме на території України", — заявив він на брифінгу в Києві.

Однак, запропонована місія миротворців буде не простою, а захищеною збройними силами.

"Це не буде беззбройна місія. Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", — зазначив Качинський.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував представникам країн за допомогу.

"Ці поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться, а більше бояться за нашу долю. І вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний і дружній крок", — зазначив Зеленський.

Голова держави зазначив, що Україна абсолютно довіряє Польщі, Чехії та Словенії й лідерам цих країн.

"І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в ЄС або про санкційну політику, ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, дійсно дійде до позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки й нашого майбутнього", — додав Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією.

Теги:
#Україна #Польща #НАТО #Росія #Війна #Миротворча місія
ПАРЄ
Новини Європи
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ПАРЄ
ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці
Дата публікації
Категорія
Лондон ввів санкції проти "кремлеботів" та псевдовчених
Великобританія вдарила санкціями по російській "фабриці тролів" та псевдонауковій пропаганді: подробиці
Дата публікації
Категорія
За колабораціонізм каратимуть досить суворо
В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм: що це означає
Дата публікації
Категорія
Олег Мітяєв
Убитий "Азовцями" генерал-майор окупантів виявився командиром елітної дивізії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців