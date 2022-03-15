ПАРЄ вигнала росію та визнала Придністров’я окупованою територією: подробиці

В організації ухвалили низку важливих рішень.

У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення про вигнання росії з організації.

Про це повідомляє Європейська правда.

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За інформацією джерела, за це рішення 216 депутатів проголосували одноголосно, лише троє утрималися. Додамо, що росія, розуміючи неминучість свого виключення, подала заяву про самостійний вихід. У ПАРЄ зазначили, що продовжать роботу з недержавними інститутами в рф, які протидіють режиму володимира путіна.

Крім того, ПАРЄ прийняла поправку щодо Придністров’я. Наразі цей регіон офіційно вважається зоною російської окупації.

Додамо, що організація також закликала "розглянути можливість збільшення допомоги Україні щодо посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, аби зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку росії".

Раніше повідомлялося, що в США з іронією відреагували на санкції росії щодо Байдена.