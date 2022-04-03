Зеленский матерям солдат россии: "Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили"

Российских оккупантов, убивавших мирных жителей в Украине, глава государства назвал не иначе, как убийцами и палачами.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский опубликовал кадры с улиц города Бучи Киевской области, где российские оккупанты совершали настоящий геноцид людей. Президент Украины обратился к матери солдат РФ и призвал их посмотреть, каких уродов они вырастили.

Соответствующее обращение появилось на Facebook-странице Зеленского.

"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла.

Советую посмотреть матерям русских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги. Эти кадры дошли и до россиян.

После этого российская пропаганда пыталась выдать кадры из Бучи за фейки, разгоняла новые пропагандистские заявления по поводу погибших жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов под Киевом. "Рупоры" Путина пытались навязать населению мнение о том, что все эти трупы — убитые ВСУ гражданские, нарушившие комендантский час в столице.

Тем временем в Украине заявили, что уже вскоре об ужасе, который творили российские оккупанты, узнает весь мир, а также судьи Международного Суда в Гааге.