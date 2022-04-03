Ракетный удар по Николаеву: появилась информация о погибших и пострадавших

Российские войска нанесли удары по Николаевской области

В воскресенье, 3 апреля, оккупанты вновь нанесли ракетные удары по Николаеву, а также обстреляли Очаков.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он сообщил, что вследствие ударов по городу в больницы были доставлены 14 человек, 11 из них понадобилась госпитализация. Среди пострадавших есть ребенок в возрасте 15 лет, он находится в состоянии средней тяжести и в понедельник ему проведут операцию.

Позже он сообщил, что один из пострадавших скончался.

Что касается Очакова, то там тоже есть погибшие и раненые, однако других деталей он сообщать не стал.

Мэр Николаева Александр Сенкевич до этого заявлял в своем Фейсбук, что в городе было слышно несколько взрывов и призвал местных жителей не публиковать в сети фото и видео последствий ударов.

Как сообщалось ранее, утром 3 апреля ракетные удары были нанесены по Одессе. Очевидцы тогда сообщили, что было слышно около пяти взрывов.

Позже городской глава Геннадий Труханов сообщил, что обошлось без погибших. Предположительно ракеты были запущены с кораблей, находящихся в районе крымского полуострова.