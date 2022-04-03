Россияне стягивают к украинским границам все больше военной техники (видео)

Белорусские журналисты бьют тревогу.

Колонну российской техники с отметками "V", которую в Украине уничтожают десятками в день, зафиксировали в граничащей с Украиной Гомельской области Беларуси. Такие действия могут свидетельствовать о ротации вражеских войск, а не об их выводе из РБ.

Об этом в Twitter сообщил белорусский фотограф и блогер Антон Мотолько.

По его словам, колонну российской техники заметили на въезде в Гомель — проехало 20 единиц разной военной техники с отметками "V". В составе колонны были замечены грузовики КамАЗ и Урал, бронетехника "Тигр", БМП, бензовозы.

"В Гомельскую область Беларуси поступает все больше российской техники, что свидетельствует о ротации войск, а не об их выводе из Беларуси", — написал журналист.

По словам блоггера, еще несколько колонн были замечены и в других городах Беларуси. В частности, возле Осиповичей была замечена колонна из 50 российских военных машин, среди которых бензовоз, многие КамАЗы с личным составом, инженерным оборудованием, транспортными средствами.

А в Речице (Гомельская область) зафиксировали погрузку российской техники. В комплектацию вошли грузовики КамАЗ и Урал.

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По мнению Мотолько, Украина должна потребовать вывода российских войск, в том числе из Беларуси. Он отметил, что иначе проблема украинцев не решится, а ситуация в Беларуси станет хуже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларусь летят боевики террористической организации "Хезболла", которые якобы должны присоединиться к россиянам и воевать против Украины.