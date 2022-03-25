В Беларусь летят боевики известной террористической организации – СМИ

Речь о наемниках организации "Хезболла".

Члены ливанской шиитской военизированной организации "Хезболла" на следующей неделе должны прибыть в Беларусь. По всей вероятности, они присоединятся к российским оккупантам и будут воевать против Украины.

Соответствующую информацию обнародовала российская "Новая газета", в распоряжении которой оказался документ.

Почему России не выиграть войну против Украины?

По предварительной информации, группа из 200 членов "Хезболла" прибудет на военную базу в Гомельской области на следующей неделе. Их планируют перебросить из Дамаска.

Издание пишет, что 29 марта первая группа ливанских наемников якобы должна отправиться воевать на российской стороне за Украину.

Также отмечается, что всего планируется нанять 800 человек. По данным СМИ, плата за одного наемника составляет 1500 долларов в месяц.

Список наемников "Хезболлы"

Хезболла — ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады, Бахрейна. При этом Евросоюз, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической внешнюю организацию безопасности Хезболла. Есть подозрение, что Хезболла поддерживается деньгами, оружием и обучением со стороны Сирии и Ирана.

Как сообщал "Телеграф", между тем Сирия всеми возможными способами пытается провалить план россии по привлечению их боевиков к войне в Украине. Сирийские военные отказываются рисковать жизнью на стороне россиян.