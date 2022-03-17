Сирийские наемники уже не очень-то хотят ехать в Украину: подробности от разведки

Разведка узнала, что десятки сирийских наемников вернулись из Украины с ранениями и теперь отказываются помогать россии

Наемники из Сирии, которых Россия хочет привлечь к участию в войне против Украины, могут стать на сторону оккупанта ради дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в ЕС. Как передает "Телеграф", об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По данным ГУР, командованию российской военной базы Хмеймим приказано ежедневно отправлять в Украину около 300 боевиков. Так, во вторник, 15 марта, оттуда в РФ направили 150 сирийских наемников, которые будут воевать против Украины.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Также есть данные, что в ближайшие дни планируется отправка из Сирии в россию вооружения, военной техники, которую будут использовать оккупанты.

Отмечается, что президент Сирии Башар аль-Асад хочет послать 40 000 боевиков, которые присоединятся к российским захватчикам.

Как информирует разведка, сирийские наемники говорят, что те в Украине будут иметь только полицейские обязанности, мол, будут следить за порядком в оккупированных населенных пунктах. Однако всплыла информация, что на самом деле боевикам придется непосредственно участвовать в боевых действиях против украинских военных. Эта новость, отмечают в ГУР, значительно снизила "боевой дух" иностранцев.

Более того, известно, что на днях в Хмейм из России приехали более трех десятков боевиков с ранениями, которые получили в боях против украинской армии. Событие привело к тому, что сирийцы стали отказываться от участия в боевых действиях. Разведка сообщает, что зафиксированы случаи самоувечья. Кроме того, некоторые из сирийских боевиков соглашаются на отправку в рф или беларусь только для того, чтобы в будущем дезертировать и нелегально мигрировать в страны ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин вербует на войну против Украины кадыровцев, сирийцев и представителей всяческих ЧВК. Таким образом россия пытается перегруппировать свою армию, потерявшую в захватнических боях уже более 12 тысяч военных.