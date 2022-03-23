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Сирия "динамит" россиян по поводу войны с Украиной: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сирийские военные массово отказываются воевать на стороне россиян против Украины Новость обновлена 23 марта 2022, 18:29
Сирийские военные массово отказываются воевать на стороне россиян против Украины

Умирать за сомнительные российские деньги отказываются даже сирийские наемники.

Сирия всеми возможными способами пытается провалить план россии по привлечению их боевиков к войне в Украине. Сирийские военные отказываются рисковать жизнью на стороне россиян.

Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отмечается, что накануне состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии). Россиянин поставил сирийцу конкретное требование о формировании списка имен наемников, готовых воевать против Украины, однако ответа на свое требование генерал не получил.

Командующий сирийцами ни одного списка не предоставил и заявил, что выйдет на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".

В разведке отмечают, что власти Сирии, несмотря на свои обещания россиянам, отказываются поставлять наемников для войны с Украиной. Это можно объяснить тем, что российское наступление вовсе не "легкая прогулка", которую обещал сирийцам Кремль, а ожесточенные бои с тотальными потерями врагов. Именно поэтому сирийцы не готовы отдавать свою жизнь даже при условии, что получат какое-либо денежное пособие.

Несмотря на это, российские власти не оставляют попыток усилить свою армию сирийцами, поэтому сейчас пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии признались, как семьи военных бросили их умирать в Украине.

Теги:
#Украина #Сирия #Россия #Война #Разведка
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