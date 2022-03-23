Сирия "динамит" россиян по поводу войны с Украиной: подробности
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Умирать за сомнительные российские деньги отказываются даже сирийские наемники.
Сирия всеми возможными способами пытается провалить план россии по привлечению их боевиков к войне в Украине. Сирийские военные отказываются рисковать жизнью на стороне россиян.
Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Отмечается, что накануне состоялась встреча между командующим 8-й бригадой в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в южных провинциях Сирии). Россиянин поставил сирийцу конкретное требование о формировании списка имен наемников, готовых воевать против Украины, однако ответа на свое требование генерал не получил.
Командующий сирийцами ни одного списка не предоставил и заявил, что выйдет на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".
В разведке отмечают, что власти Сирии, несмотря на свои обещания россиянам, отказываются поставлять наемников для войны с Украиной. Это можно объяснить тем, что российское наступление вовсе не "легкая прогулка", которую обещал сирийцам Кремль, а ожесточенные бои с тотальными потерями врагов. Именно поэтому сирийцы не готовы отдавать свою жизнь даже при условии, что получат какое-либо денежное пособие.
Несмотря на это, российские власти не оставляют попыток усилить свою армию сирийцами, поэтому сейчас пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии признались, как семьи военных бросили их умирать в Украине.
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