Бежали, бросив все на свете: ВСУ мастерски разбили колонну техники под Нежином, а спецназ взяли в плен (карта)

На границе с Украиной враг снова накапливает технику для новых атак

Предыдущие сутки, 1 апреля, превратились в день бегства оккупационной армии из многих населенных пунктов северных областей Украины. На Черниговщине, в селе Большая Дорога, ВСУ и вовсе смогли разбить одну из отступательных колонн россиян. Теперь рядом с населенным пунктом находится настоящая "выставка" подгоревшего и покореженного металлолома.

Об этом и не только рассказал редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, который также опубликовал актуальную на 1 число карту боев в Украине.

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По его словам, только под Нежином украинским защитникам удалось уничтожить или же захватить более трех десятков техники.

Вместе с боевыми машинами украинцы также "заполучили" и часть российских спецназовцев, которым больше не удастся выполнять преступный приказ путина. Часть из тех, кто успел убежать, направилась в сторону Ични.

Танки, БМП и другие авто армии рф можно увидеть на всех подъездах к селу.

Отметим, что общая картина является весьма очевидной — россияне по-прежнему отступают на севере страны, убегая в Беларусь. Оттуда же их перебрасывают на Донбасс. Это хотят сделать, чтобы массово ударить и попытаться захватить Рубежное и Северодонецк. Также остается большой активность врага в районе Изюм-Барвенкове. Рашисты надеются заполучить Изюм, чтобы беспрепятственно атаковать Славянск со всех сторон.

"Очевидно, что Россия продолжает наступать на Донбассе, на Харьковщине и в Мариуполе, а также выстраивает оборону оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Также российские войска удерживают позиции под Харьковом", — резюмировал Бутусов, подчеркнув, что в апреле стоит ждать сложных боев на юге и востоке страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Белгородской области рф была замечена огромная колонна вражеской техники, которая направляется в сторону Украины. Это еще раз подтверждает решение кремля бросить все силы на захват Донбасса.

В стране уже начали звучать призывы к тому, чтобы отгородиться от россии большой стеной, которая бы позволила не испытывать в будущем подобных проблем, связанных с нападением якобы "братского народа".