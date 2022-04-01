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Угроза захвата Мариуполя весьма серьезна: свежие карты боевых действий в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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На линии фронта остается еще несколько горячих точек Новость обновлена 01 апреля 2022, 06:53
На линии фронта остается еще несколько горячих точек

Враги постепенно начинают отступать по разным направлениям одновременно

Украинской армии удалось провести несколько массивных контратак в четверг, 31 марта, что позволило отбросить врага от Киева и практически выбить его из Сумщины. Тем временем оккупанты по-прежнему пытаются передислоцироваться на Донбасс, а также сосредотачивают внимание на Мариуполе.

Актуальными на утро 1 апреля картами боев поделились в пресс-службе The Institute for the Study of War, которые исследуют ситуацию на российско-украинском фронте.

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Стоит отметить, что наиболее успешны для украинской стороны пока Киевское, Сумское и Херсонское направление.

Эксперты прогнозируют, что за следующие несколько дней ВСУ, вероятно, удастся освободить еще часть территорий, особенно на северо-западе и востоке от столицы.

Также на протяжении последних суток наши защитники активно вели контратаки на Сумщине. Наибольшее сосредоточие российских войск еще остается в районе Конотопа, но в большинстве других районов сообщается о постепенной зачистке от рашистов.

Тем временем россия не устает перебрасывать на Донбасс дополнительные военные силы. Подразделения 35-й и 36-й общевойсковых армий, а также 76-я ДШВ, которые раньше дислоцировались на Киевщине, теперь будут сражаться на территории Донецкой и Луганской областей. Впрочем, специалисты подчеркивают: эти военнослужащие очень уставшие и деморализованы. Их использование для поддержки идеи с расширением ОРДЛО, скорее всего, эффекта не возымеет, а лишь создаст дополнительные проблемы.

Однако самым сложным и горячим направлением по-прежнему остается Мариуполь. Эксперты The Institute for the Study of War предполагают, что если местные защитники не получат подкрепления в ближайшие дни, то город может быть захвачен или принужден к сдаче.

Отметим, что на Киевщине действительно наблюдается отступление российской армии в сторону Беларуси. Об этом свидетельствует как освобожденная от оккупантов ЧАЭС, так и наконец-то опустевший за последний месяц аэропорт Гостомеля.

Также "Телеграф" писал о том, что продолжаются бои на Харьковщине, в Изюмском направлении. Оккупантам необходим этот участок, чтобы беспрепятственно атаковать Славянск с двух сторон.

Теги:
#Украина #Киев #Сумы #Россия #Карта #Херсон #Война #Мариуполь #Карта боев
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