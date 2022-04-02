Укр

У границы с Украиной засекли большую колону техники оккупантов: видео слили в сеть

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Оккупанты продолжат попытки наступать на Украину Новость обновлена 02 апреля 2022, 00:46
Оккупанты продолжат попытки наступать на Украину

россия стягивает войска в Белгородскую область

Несмотря на то, что оккупационные войска были разбиты в Киевской и Черниговской областях, о завершении войны в Украине говорить пока рано. Об этом свидетельствуют переброски новых подразделений из территории россии.

Кадрами колонн боевой техники поделился пользователь сети Евгений Юрдига в своем Фейсбук.

По его словам, видео прислали ему его знакомые, которые засняли его в Белгородской области рф.

На записи видны десятки армейских грузовиков и автомобильной техники, среди которых также заметны бензовозы и, по всей видимости, инженерная техника.

Как сообщалось ранее, 30 марта российское командование заявило, что якобы выполнило задачи на Черниговском и Киевском направлении, а потому намерено свернуть там боевые действия.

Впрочем, очевидно, что реальной причиной отступления оттуда стали огромные потери в живой силе и боевой технике, которые не позволили и далее проводить наступательную операцию.

Это признали не только в Украине, но и в самой россии. Так бывший главарь боевиков ОРДЛО Игорь Гиркин, заявил, что россии приходится выводить войска из региона, так как резервов для возобновления наступления найти не удалось.

Теперь же выведенные боевые подразделения будут переброшены на Восток и Юг Украины, где бои, скорее всего, вспыхнут с новой силой, поскольку россиянам нужно срочно "отчитаться о победах".

Теги:
#Украина #Россия #Белгородская область
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