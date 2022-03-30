"Маршал обгадился": террорист Гиркин признал, что россии уже не захватить Украину

Оккупантам придется отступить из ряда областей Украины

Бывший главарь боевиков ОРДЛО Игорь Гиркин объяснил, что стоит за заявлениями российского командования об "успешном выполнении" задач в ряде областей Украины.

Кадры его заявления были обнародованы телеграм-каналом Инсайдер.

По его словам, российским войскам придется отступать в любом случае, поскольку людей для подкрепления командование найти не сможет.

"Войск из пальца наш фанерный маршал не высосет. Тот, который заявил об успешности выполнения первого этапа операции. Не скажет же он, что обгадился. Нет никогда не скажет", — сказал Гиркин.

По его словам, российские войска будут переброшены туда, где "они могут хоть что-то сделать". Впрочем, он добавил, что окружить и уничтожить группировку ВСУ на Донбассе россиянам вряд ли удастся, поскольку был упущен первый месяц войны, а также потому, что украинское военное командование действует на порядок адекватней.

Как сообщалось ранее, россияне продолжают вербовать добровольцев для участия в войне против Украины, однако с каждым днем желающих становится все меньше. Так например в Калининградской области за все время войны удалось найти лишь 17 человек.