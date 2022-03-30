У россии не получается с "добровольцами": Генштаб сообщил смешную цифру
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На всю огромную Калининградскую область россии нашлось "аж" 17 человек, желающих добровольно отправиться воевать с Украиной
У россии заканчиваются добровольцы, которые согласились бы ехать в Украину на верную смерть. Количество так называемых "добровольцев" в рф просто смешное.
Об этом сообщает Генштаб ЗСУ на странице в Фейсбук.
Надежный источник новостей о войне
Так, по информации генштаба россияне, которые понесли значительные потери на войне с Украиной, продолжают направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.
В то же время россиян-добровольцев желающих участвовать в боевых действиях в Украине, все меньше. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев.
Ранее "Телеграф" писал о том, что попавшие в плен российские военные переходят воевать за Украину. Интересно, что в первую очередь на линии фронта большинство российских солдат хотели бы "поквитаться" с кадыровцами. Российские добровольцы также называют их "цепными собаками режима Путина".