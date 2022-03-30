Укр

У россии не получается с "добровольцами": Генштаб сообщил смешную цифру

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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россияне не хотят добровольно погибать в Украине Новость обновлена 30 марта 2022, 13:18
россияне не хотят добровольно погибать в Украине

На всю огромную Калининградскую область россии нашлось "аж" 17 человек, желающих добровольно отправиться воевать с Украиной

У россии заканчиваются добровольцы, которые согласились бы ехать в Украину на верную смерть. Количество так называемых "добровольцев" в рф просто смешное.

Об этом сообщает Генштаб ЗСУ на странице в Фейсбук.

Надежный источник новостей о войне

Так, по информации генштаба россияне, которые понесли значительные потери на войне с Украиной, продолжают направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

В то же время россиян-добровольцев желающих участвовать в боевых действиях в Украине, все меньше. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, что попавшие в плен российские военные переходят воевать за Украину. Интересно, что в первую очередь на линии фронта большинство российских солдат хотели бы "поквитаться" с кадыровцами. Российские добровольцы также называют их "цепными собаками режима Путина".

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