Біля кордону з Україною засікли велику колону техніки окупантів: відео злили у мережу

росія стягує війська у Білгородську область

Попри те, що окупаційні війська були розбиті у Київській та Чернігівській областях, про завершення війни в Україні говорити поки що зарано. Про це свідчать перекидання нових підрозділів із території росії.

Кадрами колон бойової техніки поділився користувач мережі Євген Юрдига у своєму Фейсбуку.

За його словами, відео надіслали йому його знайомі, які зняли його у Білгородській області рф.

На записі видно десятки армійських вантажівок та автомобільної техніки, серед яких також помітні бензовози та, скоріш за все, інженерна техніка.

Як повідомлялося раніше, 30 березня російське командування заявило, що нібито виконало завдання на Чернігівському та Київському напрямку, а тому має намір згорнути там бойові дії.

Втім, очевидно, що реальною причиною відступу звідти стали величезні втрати у живій силі та бойовій техніці, які не дозволили й надалі проводити наступальну операцію.

Це визнали не лише в Україні, а й у самій Росії. Так колишній ватажок бойовиків ОРДЛО Ігор Гіркін заявив, що росії доводиться виводити війська з регіону, оскільки резервів для відновлення наступу знайти не вдалося.

Тепер же виведені бойові підрозділи будуть перекинуті на Схід та Південь України, де бої, швидше за все, спалахнуть із новою силою, оскільки росіянам потрібно терміново "звітувати про перемоги".