Війна буде довгою: Бутусов розповів про нову стратегічну ціль росіян в Україні

Окупанти намагаються заманити до армії побільше людей, аби мати "гарматне м'ясо"

Російське військове керівництво готується до затягування війни, аби мати змогу закріпитися на півдні країни та розширити свій вплив на весь Донбас. Найбільш важким напрямком може стати Маріуполь, адже рф терміново потрібно "звітувати про перемоги".

Такі прогнози щодо розвитку подій в Україні дав редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

Чому росії не виграти війну проти України?

На його думку, війна може стати справді тривалою, навіть попри те, що у рф намагаються привернути увагу людей до служби в армії завдяки високим зарплатам. Однак навіть 205 тисяч рублів на місяць поки не надто мотивують громадян росії йти на фронт.

"Путін змушений шукати шляхи поповнення живої сили для продовження активних операцій, — зазначає Бутусов. — Це теж визнання провалу "спецоперації", адже спочатку Путін заявляв, що ніяких додаткових мобілізацій не знадобиться".

Також журналіст підкреслює, що поки на Донбасі технічна перевага залишається за росією. Ведуться масивні обстріли українських позицій із різної зброї. Путінська армія все ще має невитрачені боєприпаси, серед яких особливу небезпеку становлять крилаті та балістичні ракети.

Додав Бутусов і те, що Україна продовжує чекати на західне озброєння. Однак і його постачання, і розгортання в Україні потребує певного часу. Саме тому українці залишаються більш активними там, де наявна зброя дозволяє давати потужний опір.

Наразі одним із найскладніших напрямків є Маріупольський. Це пов'язано із тим, що путіну та його команді необхідна хоча б якась "перемога", яку можно було б рознести пропагандою до колосальних успіхів. При цьому поки що Маріуполь лише додає ганебності окупаційному війську.

"Маріуполь та Донбас стають новою стратегічною метою України, оборона міста створює можливості до великого контрнаступу", — резюмував Бутусов.

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Нагадаємо, що при цьому російське військове керівництво абсолютно не береже мобілізованих жителів ОРДЛО. Бійців "армії "ДНР" лишають без будь-якого забезпечення, змушуючи їх грітися від вогню у бочці, немов безхатьків.

Після такого абсолютно не дивує, що у Вірменії підкреслили: жодні військові з території їхньої держави до України не відправлялися і не будуть, а авіаційна техніка росії не надавалася. Схоже, що путіна один за одним "кидають" усі партнери.