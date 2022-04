Загроза захоплення Маріуполя досить серйозна: свіжі карти бойових дій в Україні

Вороги поступово починають відступати за різними напрямками одночасно

Українській армії вдалося провести кілька масивних контратак у четвер, 31 березня, що дозволило відкинути ворога від Києва та практично вибити його із Сумщини. Тим часом окупанти все ще намагаються передислокуватися на Донбас, а також зосереджують увагу на Маріуполі.

Актуальними на ранок 1 квітня картами боїв поділилися у пресслужбі The Institute for the Study of War, які досліджують ситуацію на російсько-українському фронті.

Варто зазначити, що найбільш успішними для української сторони поки що є Київський, Сумський та Херсонський напрямки.

Експерти прогнозують, що за наступні кілька днів ЗСУ, ймовірно, вдасться звільнити ще частину територій, особливо на північному заході та сході столиці.

Також протягом останньої доби наші захисники активно контратакували на Сумщині. Найбільше зосередження російських військ іще залишається у Конотопському районі, але в більшості інших районів повідомляється про поступове зачищення від рашистів.

Тим часом, росія не втомлюється перекидати на Донбас додаткові військові сили. Підрозділи 35-ї та 36-ї загальновійськових армій, а також 76-та ДШВ, які раніше дислокувалися на Київщині, тепер боротимуться на території Донецької та Луганської областей. Втім, фахівці наголошують: ці військовослужбовці дуже стомлені та деморалізовані. Їхнє використання для підтримки ідеї з розширенням ОРДЛО, швидше за все, ефекту не матиме, а лише створить додаткові проблеми.

Проте найскладнішим і найгарячішим напрямком, як і раніше, залишається Маріуполь. Експерти The Institute for the Study of War припускають, що якщо місцеві захисники не отримають підкріплення найближчими днями, то місто може бути захоплене або примушене до здачі.

Зазначимо, що на Київщині справді спостерігається відступ російської армії у бік Білорусі. Про це свідчить як звільнена від окупантів ЧАЕС, так і аеропорт Гостомелю, що нарешті спорожнів за останній місяць.

Також "Телеграф" писав про те, що продовжуються бої на Харківщині, в Ізюмському напрямку. Окупантам потрібна ця ділянка, щоб безперешкодно атакувати Слов’янськ із двох сторін.