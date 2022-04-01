Розтрощені будинки та залишки "Мрії": як виглядає Гостомель після відходу окупантів

Обгоріла авіатехніка розкидана по всьому аеропорту

На ранок п'ятниці, 1 квітня, у мережі з'явилося відео із аеропорту Гостомель, який через кілька тижнів окупації, нарешті покинули російські загарбники. Цьому передувало взяття ВСУ одноіменного населеного пункту та кількох сусідніх місту "у кільце".

Відеозаписом із місцями добряче розбитого аеропорту поділилося видання UAWire.

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В першу чергу варто зазначити, що загалом місцевісць виглядає так, ніби її створили спеціально для якоїсь постапокаліптичної комп'ютерної гри. Подекуди знаходяться уламки авіаційної техніки або не до кінця розтрощені літаки. Будівлі на території Гостомелю також понівечені — за можливості споруди обстрілювалися окупантами.

Найбільше уваги, звісно, привертає величезний обгорілий ангар, у якому видніється носова частина розбомбленої російськими окупантами "Мрії". Повністю знищити найбільший у світі літак українського виробництва рашистам усе ж не вдалося.

Коли саме росіяни покинули місцевість, не повідомляється. Утім підкреслюється, що Гостомельський аеропорт став однією із перших "гарячих точок" фронту російсько-української війни. Активні бойові дії тут продовжувалися кілька тижнів.

Саме місто також зазнало чималих руйнувань, проте вистояло попри величезні вирви, насипи піску та сотні розтрощених будинків.

Нагадаємо, що також загарбницька армія нарешті відступила із небезпечної через радіацію Чорнобильської зони. Ще із вечора 31 березня на атомній станції повідомляли про відхід російських військ убік Білорусі.

Цікаво, що перед відступом рашисти подали персоналу станції спеціальний документ, у якому зазначили, що "об'єкт знаходиться у стані, який не викликає претензій у армії рф". Утім відомо, що разом із собою окупанти забрали представників Нацгвардії, котрі перебували у ворожому полоні із 24 лютого".