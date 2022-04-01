Сплять на землі серед сміття: бойовики т.зв. "ДНР" скаржаться, що росіяни їх "кинули" (відео)

Жителі окупованих частин Донбасу підозрюють, що росія їх кинула

На війну проти України росія покинула не лише свою регулярну армію, а й бойовиків з-поміж мешканців тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Втім, ситуація з оснащенням та бойовим духом у них ще гірша, ніж у російських призовників.

Про те, як йдуть справи в т.зв. "армії ДНР" красномовно говорить відео, поширене в телеграм-каналах.

Як видно на кадрах знятих одним із бойовиків, їх "солдат" просто кинули посеред зруйнованого населеного пункту, через що їм доводиться ночувати на землі просто неба і намагатися обігрітися спалюючи сміття в бочці.

Становище бойовиків, втім, особливого жалю не викликало.

Водночас у групах ОРДЛО у соцмережах повідомляють, що "призовників та новобранців" просто кинули під Харків без підготовки та без попередження.

У повідомленні також зазначається, що загони бойовиків уже збунтувалися проти російського керівництва і відмовляються продовжувати воювати, оскільки вони припускають, що їх використовують як гарматне м’ясо. Крім того, проблем з мораллю додають відомості про те, що інші підрозділи т.зв. "ЛДНР" перестали виходити на зв’язок, що наштовхує на думки про їхнє знищення.

Як повідомлялося раніше, про абияке становище росіян розповів і колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін, який зізнався, що росія відводить війська з Київського та Чернігівського напрямів через величезні втрати та неможливість далі продовжувати там бої.

Також він заявляв, що багато контрактників у росії розривають свої договори і йдуть з армії, а їм за це нічого не можуть зробити, тому що в рф не визнають, що ведуть війну проти України, а отже, закони воєнного часу на них не поширюються.