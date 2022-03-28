"Знайте правду! Нас кинули як гарматне м’ясо": мобілізовані жителі Донбасу записали правдиве відео

Вони звинувачують рф у зраді

російські військовослужбовці, мобілізовані на територіях Донецької та Луганської областей, скаржаться, що їх зрадили та незаконно використовують на війні в Україні у вигляді "гарматного м’яса".

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Відеозапис, на кадрах якого солдати збройних сил російської федерації з ОРДЛО запевняють, що не є професійними військовими та були масово мобілізовані до "ЛДНР", оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

За словами бійців, російська влада зрадила їх, коли незаконно вивезла до росії, після чого примусово кинула на війну в Україні.

"Ми військовослужбовці з Донбасу. Звичайні роботяги, бл*ть, діти! 16-річних взяли! Звичайних студентів... Знайте правду! Нас незаконно вивезли в росію зі зброєю, без документів. ", — одноголосно зазначають вони.

Крім того, жителі Донбасу зазначають, що є службовцями 1-ї та 2-ї рот 19-ї дивізії 4-го батальйону збройних сил росії.

"Ми в ж*пі! Всі ми в ж*пі! Що ми тут робимо!? Нас багато полегло. Ми на Сумах якогось х*я. Є на Ютубі відео, де наших товаришів взяли в полон. Нас загинуло дуже багато …Нас із автоматами ставлять проти "Градів", артилерії, мінометів... Усіх кинули і сказали: "Вмирайте, бл*ть!"", — заявляють мобілізовані.

Мобілізовані з ОРДЛО солдати рф

Раніше "Телеграф" повідомляв, як "прозрілі" російські нацисти дзвонять близьким до росії і намагаються донести до зомбованого населення всю правду про те, що насправді зараз відбувається в Україні, проте їм уже не вірять навіть рідні матері.