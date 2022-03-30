"Маршал об***ся": терорист Гіркін визнав, що росії вже не захопити Україну

Окупантам доведеться відступити з низки областей України

Колишній ватажок бойовиків ОРДЛО Ігор Гіркін пояснив, що стоїть за заявами російського командування про "успішне виконання" завдань у низці областей України.

Кадри його заяви були оприлюднені телеграм-каналом «Інсайдер».

За його словами, російським військам доведеться відступати у будь-якому разі, оскільки людей для підкріплення командування знайти не зможе.

"Військ з пальця наш фанерний маршал не висмокче. Той, який заявив про успішність виконання першого етапу операції. Не скаже ж він, що об***ався. Ні ніколи не скаже", — сказав Гіркін.

За його словами, російські війська будуть перекинуті туди, де вони "можуть хоч щось зробити". Втім, він додав, що оточити та знищити угруповання ЗСУ на Донбасі росіянам навряд чи вдасться, оскільки було втрачено перший місяць війни, а також тому, що українське військове командування діє на порядок адекватніше.

Як повідомлялося раніше, росіяни продовжують вербувати добровольців для участі у війні проти України, проте з кожним днем охочих стає дедалі менше. Так, наприклад, у Калінінградській області за весь час війни вдалося знайти лише 17 людей.