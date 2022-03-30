У росії не виходить із "добровольцями": Генштаб повідомив смішну цифру

На всю величезну Калінінградську область росії знайшлося "аж" 17 людей, які бажають добровільно вирушити воювати з Україною.

У росії закінчуються добровольці, які б погодилися їхати в Україну на вірну смерть. Кількість так званих "добровольців" у рф просто смішна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Фейсбук.

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Так, за інформацією генштабу росіяни, які зазнали значних втрат на війні з Україною, продовжують спрямовувати військовослужбовців із військових частин забезпечення, у тому числі з навчальних закладів.

Водночас росіян-добровольців бажаючих брати участь у бойових діях в Україні дедалі менше. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати добровольців не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося зібрати лише 17 так званих добровольців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російські військові, які потрапили в полон, переходять воювати за Україну. Цікаво, що насамперед на лінії фронту більшість російських солдатів хотіли б "поквитатися" з кадировцями. Російські добровольці також називають їх "ланцюговими собаками режиму Путіна".