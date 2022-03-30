Росіяни, які потрапили в полон, переходять воювати за Україну: спершу хочуть битися з Кадировим

Дуже багато росіян, які перейшли на бік ЗСУ, щиро дивуються різноманітним речам у нашій країні

Колишні російські військовослужбовці, котрі відмовилися виконувати злочинний наказ Володимира Путіна про вторгнення в Україну, намагаються розширити свій легіон "Свобода Росії". Наразі командири підрозділів формування їздять місцями, де утримуються колишні солдати армії РФ, щоб відібрати бажаючих воювати на боці України.

Як відбувається підготовка тих, хто вже вирішив виступити проти злочинного путінського режиму, розповідають в офіційному Telegram-каналі легіону.

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Росіян навчають не лише українській тактиці, а й проводять для них додаткову підготовку щодо озброєння.

Як відомо, українське військо має запас іноземних технологій, котрі дозволяють знищувати техніку супротивника. Тепер російські військові, які перейшли на бік України, зможуть використовувати гранатомет NLAW, яким зазвичай ліквідуються російські танки і броньовані машини.

Цікавим є і той момент, що насамперед на лінії фронту більшість російських солдатів хотіли б "поквитатися" з кадировцями. Російські добровольці також називають їх "ланцюговими собаками режиму Путіна".

Також зараз проводиться "допнабір" охочих битися на боці ЗСУ з колишніми товаришами по службі. Командири підрозділів "Свободи Росії" шукають відповідні кандидатури в місцях утримання екс-солдатів армії РФ.

Один із командирів, до речі, "виділився" додатково — записав пряме звернення до президента Путіна. Він запевнив, що Україна жодної декомунізації не потребує.

"Тут уже давно декомунізовано. На відміну від Росії, яка в останні роки все більше і більше нагадує Союз Радянських Соціалістичних Республік, причому часів перебудови, — заявив військовослужбовець із позивним "Каравай". — Одумайтеся, Володимире Володимировичу, чи ми будемо вимушені вам показати, що таке справжня декомунізація".

Нагадаємо, про легіон "Свобода Росії" стало відомо не так вже й давно, проте ціла рота російських військових перейшла на українську сторону ще в перші дні війни — 27 лютого. Як заявили росіяни, вони не хочуть бути фашистами, але готові воювати проти справжніх — тих, що засіли у Кремлі та роздають злочинні накази.