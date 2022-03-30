Поява дивного путіна викликала бурхливе обговорення теорії про його двійників: що пишуть у мережі

У мережі знову заговорили про те, що путін має двійника.

Кривавий диктатор росії володимир путін помітно змінився з того моменту, як розпочав повномасштабну війну проти України.

Дивна поведінка та явні ознаки погіршення здоров’я помітили на останноьму відео з ним, на якому путін вітає росгвардійців.

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Але головне, на що багато хто звернув увагу — це на його руки. Зазвичай путін дуже сильно жестикулює, але цього разу руки у нього лежали зовсім нерухомо. До того ж пальці виглядали неприродно опухлими.

Після чого в мережі також помітили деяку дивність із нігтями президента країни-окупанта. Характерні зміни можуть також свідчити про проблеми зі здоров’ям або про те, що путін має двійника.

Чутки про те, що у лідера росії є двійник, а може й не один — уже не рідкість. Багато хто вважає, що так звані клони російського президента протягом багатьох років нібито виконують частину його обов’язків. У президента країни-агресора постійно змінюються колір очей, форми мочки вуха та носа, а також лінії росту волосся.

У коментарях під останнім виступом путіна користувачі також припускають, що виступав двійник:

"Двійники були у багатьох державних людей. А у путіна їх і не один, і це очевидно"

"І вуха, і губи та очі щоразу різні"

"І двійникам і путіну, нехай Бог пошле лютої смерті!!"

Нагадаємо, що зараз путіну 69 і з чуток він невиліковно хворий і вже багато місяців ховається у бункері на Алтаї. Усі "діагнози", які звучать у ЗМІ, ставляться на око.

В американській розвідці припустили, що президент росії, який продовжує вбивати українців, страждає на мозковий розлад, викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникла в результаті лікування раку стероїдами. Тому він і виглядає неприродно опухлим.

Що стосується смерті диктатора, то варіант із фізичним усуненням путіна в росії вже почали розглядати навіть олігархи.