Простіше міняти двійників, ніж вуха: у путіна помітили відразу дві дивні особливості

У мережі давно ходять чутки, що путін серйозно хворий, і що має двійника.

У президента країни-агресора росії володимира путіна знову помітили певні зміни, які наштовхують на думки про хвороби диктатора та його двійника.

У його останньому відеозверненні користувачі звернули увагу на опухлі руки та припустили, що він має проблеми зі здоров’ям.

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Після чого в мережі також помітили деяку дивність із нігтями президента країни-окупанта. Характерні зміни можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям.

Так руки глави кремля виглядали у 2020 році

У 2022 році з нігтями путіна явно щось не так

Користувачі у Facebook зазначили, що за такими патологічними змінами нігтьової пластини можна діагностувати деякі системні захворювання.

У коментарях до фото також згадали, що у путіна на різних фото відрізняються вуха, що може свідчити про те, що є двійник.

Якщо порівняти два фото, то вуха кривавого диктатора справді відрізняються:

Вуха президента росії відрізняються на різних фото

У путіна може бути двійник

Зазначимо, що вже давно ходять чутки про можливі хвороби путіна — йому навіть приписували психічні розлади та рак. Нову хвилю обговорення його хвороби підняла дивну поведінку путіна на зустрічі з президентом Білорусі олександром лукашенком.

У свою чергу, доктор Євген Комаровський вважає, що путін не має серйозних психічних відхилень, але має одну іншу серйозну проблему.