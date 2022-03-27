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У путіна помітили нову дивину зі здоров’ям: відео

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Руки голови кремля зовсім не рухалися Новина оновлена 27 березня 2022, 12:17
Руки голови кремля зовсім не рухалися

Схожі проблеми спостерігалися і в Гітлера перед смертю

кривавий диктатор, глава росії володимир путін, схоже, справді може мати проблеми зі здоров’ям, — з одним з його останніх звернень помітили дивність.

Зокрема, не рухалися його руки, повідомляє "Телеграф".

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Зазначимо, що в росії день Нацгвардії святкується на день пізніше, ніж в Україні, 27 березня. З цієї нагоди путін записав відеозвернення.

Ролик триває більше двох хвилин, при цьому сам путін рухається, а руки його складені на столі і весь час залишаються нерухомими, ще й виглядають опухлими, — цей момент зацікавив багатьох користувачів мережі.

Серед іншого, звернули увагу ще й на те, що перед самогубством Адольфа Гітлера він зловживав речовинами, у нього розвинулася хвороба Паркінсона і теж почалися проблеми з руками.

Зауважимо, що вже давно ходять чутки про можливі хвороби путіна, — раніше він спантеличив дивними посмикуваннями на зустрічі з білоруським лідером олександром лукашенком. Ходять навіть чутки, що у путіна рак.

Як повідомляв "Телеграф", доктор Євген Комаровський вважає, що проблеми путіна психічного плану, а не фізичного.

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#Володимир Путін
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