путін не "дихає на ладан", але у нього інша велика проблема — доктор Комаровський

У глави кремля свої особливі проблеми, не фізичного чи психічного роду

Кривавий диктатор володимир путін швидше за все не вмирає від хвороби, як багато хто вважає, і навіть не має серйозних психічних відхилень, але має одну іншу серйозну проблему.

Про це розповів відомий доктор Євген Комаровський у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Найсвіжіші та оперативні новини читайте на нашому каналі у Телеграм

Комаровський прокоментував чутки про те, що російський президент може страждати від "стероїдної люті" через лікування від онкології, — про це раніше писала авторитетна британська газета Daily Mail.

Він пояснив, що синдром стероїдної люті можуть викликати анаболічні стероїди, які використовуються серед іншого й для лікування важкої імпотенції, у той час як рак у голови кремля стероїдами навряд чи стали б лікувати.

І в цілому, вважає лікар, судячи з зовнішнього вигляду путіна під час його виступів, не схоже, що він вмирає.

"Я не вважаю, що він дихає на ладан і остаточно збожеволів. Я вважаю, що всі проблеми, які є, психологічні, вони індуковані в оточення. Це унікальність людини, яка у XXI столітті примудряється жити без доступу до Інтернету, отримує інформацію від людей, які кладуть їй на стіл папочки. Це синдром папок, дефіциту інформації – це я готовий підтвердити однозначно", — наголосив Комаровський.

"Він як дитина, яка замість того, щоб освоювати світ, дивиться про свинку Пеппу. Життя свинки Пеппи йому відоме, а життя сусідів ні. Приблизно у такій ситуації знаходиться путін. Він дитина для мене", — додав він.

За словами доктора Комаровського, у путіна немає психічних захворювань, але є інша проблема: "За багатьма позиціями є елементи шизофренії. Це класичне поєднання шизофренії та ї**нутості. Я не бачу серйозних психічних захворювань, я бачу людину, яка має величезну проблему з отриманням і трактуванням інформації. Людина робить висновки, керуючись відсутньою інформацією".

Варто зауважити, що вже не перший рік точаться розмови про можливі захворювання путіна.

Як повідомляв "Телеграф", нову хвилю обговорення його хвороби підняла дивна поведінка путіна на зустрічі з президентом Білорусі олександром лукашенком.