путин не "дышит на ладан", но у него другая большая проблема - доктор Комаровский

У главы кремля свои особенные проблемы, не физического или психического рода

Кровавый диктатор владимир путин скорее всего не умирает от болезни, как считают многие, и даже не имеет серьезных психических отклонений, но имеет одну другую серьезную проблему.

Об этом рассказал известный доктор Евгений Комаровский в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Комаровский прокомментировал слухи о том, что российский президент может страдать от "стероидной ярости", вызванной лечением от онкологии, — об этом ранее писала авторитетная британская газета Daily Mail.

Он объяснил, что синдром стероидной ярости могут вызывать анаболические стероиды, которые используются среди прочего для лечения тяжелой импотенции, рак же главе кремля стероидами вряд ли бы стали лечить.

И в целом, считает доктор, судя по внешнему виду путина во время его выступлений, не похоже, что он умирает.

"Я не считаю, что он дышит на ладан и окончательно сошел с ума. Я считаю, что все проблемы, которые у него есть, психологические, они индуцированы в окружение. Это уникальность человека, который в XXI веке ухитряется жить без доступа в Интернет, получает информацию от людей, которые кладут ему на стол папочки. Это синдром папочек, дефицита информации — это я готов подтвердить однозначно", — подчеркнул Комаровский.

"Он как ребенок, который вместо того, чтобы осваивать мир, смотрит про свинку Пеппу. Жизнь свинки Пеппы ему известна, а жизнь соседей нет. Примерно в такой ситуации находится путин. Он ребенок для меня", — добавил он.

По словам доктора Комаровского, у путина нет психических заболеваний, но есть другая проблема: "По многим позициям есть элементы шизофрении. Это классическое сочетание шизофрении и е**нутости. Я не вижу серьезных психических заболеваний, я вижу человека, у которого огромная проблема с получением и трактовкой информации. Человек делает выводы, руководствуясь отсутствующей информацией".

Стоит заметить, что уже не первый год идут разговоры о возможных заболеваниях путина.

Как сообщал "Телеграф", новую волну обсуждения его болезни подняло странное поведение путина на встрече с президентом Беларуси александром лукашенко.