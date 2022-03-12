Укр

Паркинсон передает привет? путин отличился странным поведением на встрече с лукашенко

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова, Галина Михайлова
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кровавый диктатор был весьма беспокоен, встречаясь с белорусским подпевалой
кровавый диктатор был весьма беспокоен, встречаясь с белорусским подпевалой

В сети уже вовсю высмеивают путинские "подергивания"

Во время встречи кровавого диктатора владимира путина с его приспешником, самопровозглашенным лидером Беларуси александром лукашенко пользователи отметили на видео странное поведение российского президента. В то время как лукашенко сидит в кресле уверенно, путину все никак не успокоиться — он то ногами дергает, то на месте усидеть не может.

Политолог Алексей Голобуцкий предположил в чем проблема. Он отметил, что если бы у диктора была совесть, можно было бы подумать, что она припекает. Следующую версию он назвал неприличной:

"Наверное, этому путину выдали трусы на 3 размера меньше, может ещё и стринги", — написал он.

Отсылка в тексте про "этого" путина относится к давней уверенности многих пользователей в том, что у российского диктатора есть двойники. Пользователи не только заметили различие в чертах лица путина на различных мероприятиях, но даже составили классификацию. Согласно ей у путина — два основных двойника для массовых мероприятий и один для случаев, когда нужно казаться мужественным.

Согласно перечню невербальных средств общения, ерзание на стуле — это жест неуверенности и раздражения, а удары ногой по земле — разочарования.

Ранее "Телеграф" писал, что путин может считать, по мнению бизнесмена Джорджа Сороса, что россии нужен царь.

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#Владимир Путин #Двойник
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