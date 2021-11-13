Угадай двойника по щечкам: Путин насмешил внешним видом на саммите (фото)

В сети заметили расхождения во внешности лидера РФ.

Российского президента Владимира Путина, который недавно отпраздновал день рождения, заподозрили в подмене двойником.

Вопросы вызвали кадры из видеозаписи саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", на котором российский лидер присутствовал по видеосвязи.

"Телеграф" сравнил изображение с форума с опубликованным в тот же день видео с конференции посвященной искусственному интеллекту. Отметим, что разница во времени публикации записей — несколько часов.

Владимир Путин на двух мероприятиях

В соцсетях на некую разность между чертами лица российского президента также обратили внимание. Они даже составили классификацию вероятных двойников Владимира Путина.

Три вида двойников Путина

Пользователи назвали вероятного двойника Путина "тройником" и отметили его кукольность.

Также удивила комментаторов и одежда, которую выбрал российский лидер для участия в саммите.

Отметим, что хоть у элемента гардероба и есть сходство с традиционным элементом одежды некоторых народностей России, эта накидка — дань уважения Новой Зеландии, стране-хозяйке саммита.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин посетил оккупированный Крым.