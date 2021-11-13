Укр

Угадай двойника по щечкам: Путин насмешил внешним видом на саммите (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
94
Владимир Путин Новость обновлена 13 ноября 2021, 08:43
Владимир Путин

В сети заметили расхождения во внешности лидера РФ.

Российского президента Владимира Путина, который недавно отпраздновал день рождения, заподозрили в подмене двойником. 

Вопросы вызвали кадры из видеозаписи саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", на котором российский лидер присутствовал по видеосвязи. 

"Телеграф" сравнил изображение с форума с опубликованным в тот же день видео с конференции посвященной искусственному интеллекту. Отметим, что разница во времени публикации записей — несколько часов. 

Владимир Путин на двух мероприятиях
Владимир Путин на двух мероприятиях

В соцсетях на некую разность между чертами лица российского президента также обратили внимание. Они даже составили классификацию вероятных двойников Владимира Путина. 

Три вида двойников Путина
Три вида двойников Путина

Пользователи назвали вероятного двойника Путина "тройником" и отметили его кукольность. 

Также удивила комментаторов и одежда, которую выбрал российский лидер для участия в саммите.

Отметим, что хоть у элемента гардероба и есть сходство с традиционным элементом одежды некоторых народностей России, эта накидка — дань уважения Новой Зеландии, стране-хозяйке саммита. 

Ранее "Телеграф" писал, что Путин посетил оккупированный Крым

Теги:
#Владимир Путин #Двойник #Подмена
Андрей Бублик
Интервью
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Андрей Бублик
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Категория
Количество новых больных всегда падает к выходным
Выздоровело больше, чем заболело: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 13 ноября
Дата публикации
Категория
Мисс Украина 2021 Александра Яремчук
Участие Украины в Miss World 2021 срывается: почему Александра Яремчук может не поехать на финал
Дата публикации
Категория
Погибшие воины
Украинские десантники погибли на Донбассе: названы имена (фото)
Дата публикации
Категория
В Украине можно вакцинироваться одним из четырех препаратов
Вакцины от коронавируса в Украине: какую прививку лучше выбрать