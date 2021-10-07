Путину 69. Как он менялся с детства и по сегодняшний день (фото)

От КГБиста до президента.

Практически бессменный лидер Российской Федерации Владимир Путин 7 октября празднует День рождения. "Телеграф" решил проследить его путь с детства и до наших дней.

Рождение и возвращение в Ленинград

Владимир Путин родился советском Ленинграде в 1952 году. Детские годы провел там же.

Детское фото Владимира Путина

После окончания учебы на юрфаке местного государственного университета в Ленинграде работал в областном КГБ (с 1977 года). Уже в 1985 его отправили в ГДР в резидентуру внешней разведки.

Владимир Путин с родителями перед переездом в ГДР

Во время службы в Германии Путин следил за модными тенденциями и любил пиво — вспоминают его бывшие коллеги. В 1990 году вернулся в Россию, в родной город.

Шесть лет занимал разные должности в мэрии Санкт-Петербурга.

Столичная экспансия Путина

Летом 1996 Анатолий Собчак проигрывает губернаторские выборы в Питере и Путин переезжает в Москву, где становится заместителем управляющего делами президента РФ. Всего три года и два проходных поста — главы ФСБ и секретаря Совета безопасности ему понадобились, чтобы в августе 1999 года он возглавил правительство. Его бывшие друзья вспоминают, что в этот момент Путин задумывался об эмиграции в Испанию и не очень жаждал новых чинов и должностей.

В новый 2000 год Россия уже вошла с новым и.о. президента, официально которого избрали в марте того же года. Его переизбрали в 2004 снова.

Владимир Путин на саммите G8 в 2000 году

Владимир Путин рыбачит в Астрахани, 2002 год

С 2008 по 2012 год Путин не был президентом, но возглавлял правительство РФ.

Владимир Путин с преемником на помту президента Дмитрием Медведевым

Второй президентский срок

В 2012 Путина избрали президентом и с тех пор пост он не покидал.

Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, 2017

К хобби российского лидера относят самбо, дзюдо и рыбалку.

Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири, 2021

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Путин мог быть серьезно болен, когда самоизолировался во время выборов в Госдуму РФ.