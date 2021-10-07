Путіну 69. Як він змінювався з дитинства і по сьогоднішній день (фото)

Від КДБіста до президента.

Практично незмінний лідер Російської Федерації Володимир Путін 7 жовтня святкує День народження. "Телеграф" вирішив простежити його шлях з дитинства і до наших днів.

Народження і повернення до Ленінграда

Володимир Путін народився радянськім Ленінграді в 1952 році. Дитячі роки провів там же.

Дитяче фото Володимира Путіна

Після закінчення навчання на юридичному факультеті місцевого державного університету в Ленінграді працював в обласному КДБ (з 1977 року). Уже в 1985 його відправили в НДР в резидентуру зовнішньої розвідки.

Володимир Путін з батьками перед переїздом в НДР

Під час служби в Німеччині Путін спостерігав за модними тенденціями і любив пиво — згадують його колишні колеги. У 1990 році повернувся в Росію, в рідне місто.

Шість років працював на різних посадах в мерії Санкт-Петербурга.

Столична експансія Путіна

Влітку 1996 Анатолій Собчак програє губернаторські вибори в Пітері і Путін переїжджає в Москву, де стає заступником керуючого справами президента РФ. Всього три роки і два прохідних пости — глави ФСБ і секретаря Ради безпеки йому знадобилися, щоб в серпні 1999 року очолити уряд. Його колишні друзі згадують, що в цей момент Путін замислювався про еміграцію до Іспанії і не дуже жадав нових чинів і посад.

У новий 2000 років РФ вже увійшла з новим в.о. президента, офіційно якого обрали в березні того ж року. Його переобрали в 2004 знову.

Володимир Путін на саміті G8 2000 року

Володимир Путін рибалить в Астрахані 2002 рік

З 2008 по 2012 рік Путін не був президентом, але очолював уряд РФ.

Володимир Путін з наступником на помту президента Дмитром Медведєвим

Другий президентський термін

У 2012 Путіна обрали президентом і з тої пори пост він не залишав.

Зустріч Володимира Путіна з Реджепом Тайіпом Ердоганом 2017

До хобі російського лідера відносять самбо, дзюдо і риболовлю.

Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу на відпочинку в Сибіру, 2021

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін міг бути серйозно хворий, коли самоізолювався під час виборів до Держдуми РФ.