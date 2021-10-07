Путіну 69. Як він змінювався з дитинства і по сьогоднішній день (фото)
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Від КДБіста до президента.
Практично незмінний лідер Російської Федерації Володимир Путін 7 жовтня святкує День народження. "Телеграф" вирішив простежити його шлях з дитинства і до наших днів.
Народження і повернення до Ленінграда
Володимир Путін народився радянськім Ленінграді в 1952 році. Дитячі роки провів там же.
Після закінчення навчання на юридичному факультеті місцевого державного університету в Ленінграді працював в обласному КДБ (з 1977 року). Уже в 1985 його відправили в НДР в резидентуру зовнішньої розвідки.
Під час служби в Німеччині Путін спостерігав за модними тенденціями і любив пиво — згадують його колишні колеги. У 1990 році повернувся в Росію, в рідне місто.
Шість років працював на різних посадах в мерії Санкт-Петербурга.
Столична експансія Путіна
Влітку 1996 Анатолій Собчак програє губернаторські вибори в Пітері і Путін переїжджає в Москву, де стає заступником керуючого справами президента РФ. Всього три роки і два прохідних пости — глави ФСБ і секретаря Ради безпеки йому знадобилися, щоб в серпні 1999 року очолити уряд. Його колишні друзі згадують, що в цей момент Путін замислювався про еміграцію до Іспанії і не дуже жадав нових чинів і посад.
У новий 2000 років РФ вже увійшла з новим в.о. президента, офіційно якого обрали в березні того ж року. Його переобрали в 2004 знову.
З 2008 по 2012 рік Путін не був президентом, але очолював уряд РФ.
Другий президентський термін
У 2012 Путіна обрали президентом і з тої пори пост він не залишав.
До хобі російського лідера відносять самбо, дзюдо і риболовлю.
Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін міг бути серйозно хворий, коли самоізолювався під час виборів до Держдуми РФ.
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