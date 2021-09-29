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Путін не хотів йти у велику політику і думав про переїзд до Іспанії, — ЗМІ

Автор
Галина Михайлова
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Сергій Пугачов і Володимир Путін
Сергій Пугачов і Володимир Путін

Своїми спогадами поділився його товариш і "банкір Кремля" початка тисячоліття Сергій Пугачов.

Президент Росії Володимир Путін міг виїхати з РФ в Іспанію в 90-х.

Про це розповів його колишній друг Сергій Пугачов в інтерв’ю Гордону.

За словами нині розшукуваного російськими правоохоронцями ексчлена Ради Федерації РФ Пугачова, у нього з Путіним, який тоді займав пост директора російської Федеральної служби безпеки відбувся діалог в 1999 році на цю тему. Пугачов запропонував йому звання генерал-полковника, але Путін відмовився.

Як аргумент він навів те, що не зможе виїхати за кордон. Пугачов зазначив, що Путін розглядав Іспанію, оскільки у нього була там нерухомість.

Також, друг Путіна періоду з кінця 90-х до кінця 00-х, розповів, що той спочатку не хотів погоджуватися на "прем’єрство". За спогадами Пугачова, Путін сказав "Боже упаси". Потім Борис Єльцин умовив його. Через рік Володимир Путін став президентом РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що міністра оборони Сергія Шойгу вважають наступником Путіна — недавно вони з’їздили на спільний відпочинок в тайгу.

Теги:
#РФ #Біографія #Володимир Путін
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